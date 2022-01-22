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Личный экстрасенс Ельцина предсказал России опасные события в 2022 году

Общество
Личный экстрасенс Ельцина предсказал России опасные события в 2022 году
pixabay.com

Москва, 22 января. Личный экстрасенс бывшего президента РФ Бориса Ельцина, член Академии медико-технических наук Виталий Боград рассказал о событиях, которые ожидают россиян в ближайшем будущем.

По словам предсказателя, в мире все происходит согласно Закону неба. Негативные события могут проявляться в различных формах: войнах или болезнях.

«Все, что происходит в социуме, закономерно. А как оно будет выглядеть, неважно: войны, болезни. Как говорил Иисус, моры, глады, землетрясения. Все это нужно пережить», — цитирует экстрасенса издание Om1.ru.

Условия, которые сложились на данном историческом этапе, отражают научно-технический прогресс. Тщеславие и жадность могут привести к страшным последствиям. Боград привел слова Будды о том, что ложные цели приводят к бедам, войнам, болезням.

Личный экстрасенс Ельцина предсказал России опасные события в 2022 году
pixabay.com /

Для достижения счастливой жизни экстрасенс призвал не ставить никаких целей. Он отметил, что людям нужно научиться наслаждаться моментом здесь и сейчас.

Ясновидящая Татьяна Ларина предрекла России преодоление всех трудностей в 2022 году. Она сообщила, что экономика страны начнет активно развиваться.

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россия экстрасенс будущее 2022
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