Британское посольство отказалось комментировать возможный визит главы МИД Трасс в Москву

Москва, 22 января. Посольство Великобритании в российской столице не стало предоставлять информацию о предполагаемой поездке министра иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс в РФ.

Недавно в прессе появились данные о том, что дипломат запросила возможность для визита в РФ. Отмечалось: Трасс намерена встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым. Реакцию британского посольства приводит РИА Новости.

«Мы никогда публично не комментируем потенциальные планы поездок министра иностранных дел», — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

Ранее руководительница британского МИД заявила о якобы заполнении политического вакуума в мире за счет усилий России и Китая. Также глава ведомства обратила внимание на тесные отношения Москвы и Пекина.