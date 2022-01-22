Друг Градского Эмиль Кадыров рассказал о последних звонках перед смертью мэтра

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стал певец Эмиль Кадыров.

Этот выпуск записывался на 9-й день после смерти Александра Градского. Изначально, когда мы договаривались о съемках с Эмилем Кадыровым, мы хотели большую часть передачи уделить творческим взаимоотношениям молодого певца с Градским. Однако жизнь внесла свои коррективы, и программа была посвящена памяти артиста. Мы в рамках этого интервью обсудили, как телевидение и печатные медиа превращают такие истории в посмертный хайп. К примеру, Кадыров рассказал, что его приглашали в передачи, которые были посвящены дележке имущества Градского, и какая из жен что получит. Поэтому стоит ли удивляться, что спустя 1,5 месяца после наших съемок с Эмилем одна из главных тем в СМИ — это грабеж в отношении жены Градского на 100 миллионов и обсуждения вокруг этой темы.

Эмиль Кадыров был не только учеником Градского, но еще и его другом. Он в интервью «Давай поговорим» рассказал о том, что перед смертью Градского они созванивались каждый день. Кадыров понимал, что мэтру после коронавируса было тяжело, и что он чувствует себя не очень хорошо. Перед смертью Градского молодой певец помнит, что внезапно проснулся среди ночи и почувствовал себя тяжело. Примерно в это же время скончался Александр Борисович. Говоря о мистических подробностях, которыми окутан уход мэтра, Кадыров вспомнил о том, что в момент смерти Градского остановились часы не только в его доме, но и в театре.

Эмиль Кадыров также рассказал о помощи Александра Градского в сложных ситуациях, о том, как он одним звонком мог решить любые проблемы, а назойливых журналистов мог послать подальше. Подробности этих историй вы узнаете в ближайшее время.

Большое интервью с Эмилем Кадыровым смотрите 23 января на площадке ФАН.