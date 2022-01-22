Карпин высказался о назначении Фарке главным тренером «Краснодара»

Москва, 22 января. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о назначении немецкого специалиста Даниэля Фарке на пост наставника «Краснодара».

По мнению наставника национальной команды, назначение иностранных специалистов в российских клубах — это дань моде.

«Так уже было в каком-то году, что много было тренеров-иностранцев, потом все вернулось, стало много русских и мало тренеров-иностранцев. Периодически это все меняется, через какое-то время будет больше русских тренеров. Мода. Больше мода. Как прошла встреча с «Краснодаром»? Поговорили, познакомился с главным тренером. Познакомились, поздоровались. Привет, как дела, удачи. Вы хотите, чтобы я с ним футбол разбирал? Конечно, нет», — передает слова Карпина «Спорт-Экспресс».