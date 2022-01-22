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Карпин высказался о назначении Фарке главным тренером «Краснодара»

Спорт
Карпин высказался о назначении Фарке главным тренером «Краснодара»
Global Look Press  /  Paul Chesterton, via www.imago-i

Москва, 22 января. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о назначении немецкого специалиста Даниэля Фарке на пост наставника «Краснодара».

По мнению наставника национальной команды, назначение иностранных специалистов в российских клубах — это дань моде.

«Так уже было в каком-то году, что много было тренеров-иностранцев, потом все вернулось, стало много русских и мало тренеров-иностранцев. Периодически это все меняется, через какое-то время будет больше русских тренеров. Мода. Больше мода. Как прошла встреча с «Краснодаром»? Поговорили, познакомился с главным тренером. Познакомились, поздоровались. Привет, как дела, удачи. Вы хотите, чтобы я с ним футбол разбирал? Конечно, нет», — передает слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, о назначении Фарке стало известно 13 января. Немец заменил на должности главного тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко, который был отправлен в отставку в начале января.

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футбол краснодар карпин фарке
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