Дмитрий Маликов рассказал, чем готов заниматься до утра

Москва, 22 января. Певец Дмитрий Маликов ответил на вопросы о личной жизни, рассказав, чем готов заниматься до утра и что хотел бы начать с чистого листа.

Музыкант во время радиопрограммы «Русские перцы» ответил на вопросы с подвохом от ведущих. Маликова спросили, что бы он хотел начать с чистого листа. Певец заявил, что все. Его также спросили, чем он готов заниматься до утра.

«Чем готов заниматься до утра? Сексом», — ответил Маликов без раздумий.

Известно, что «С чистого листа» и «До утра» являются одними из наиболее популярных песен исполнителя. Маликову также адресовали вопрос, что он сделал неординарного в жизни и не пожалел. Артист заявил на это, что женился. Певец также сообщил, что скоро его младшему сыну Марку исполнится четыре года. Знаменитость дарит ему различные игрушки.

В конце января Маликов отметит свой 52-й день рождения. Этот праздник артист намерен отметить концертом в Москве.

Ранее Маликов показал подписчикам совместное фото с певцом Валерием Сюткиным. Друзья сделали снимок в аэропорту и выглядели очень уставшими и опухшими.