Политолог Евстафьев предсказал тихую отставку Блинкена после встречи с Лавровым

Женева, 22 января. Администрации Байдена придется тем или иным способом отправить в отставку Энтони Блинкена после недавних переговоров в Женеве, иначе США навсегда лишатся статуса крупного геополитического игрока.

Таким мнением с журналистом Романом Головановым поделился политолог-американист Дмитрий Евстафьев, подчеркнув, что на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым нынешний госсекретарь ярко продемонстрировал свой непрофессионализм и некомпетентность. Ведь ему, по сути, даже не доверили привезти на встречу с российским коллегой папку ответом на ультиматум России. Его послали в своеобразное турне с единственной целью — нахамить, поднять шум и пустить пыль в глаза громкими и бессмысленными заявлениями. С этим Блинкен пока отлично справляется. Сначала он все высказал китайцам, потом «порадовал» Россию все теми же заезженными тезисами, а теперь, по идее, отправиться хамить под прикрытием дипломатии в Тегеран.

Евстафьев заверил, что с таким багажом знаний и компетентности Энтони Блинкена очень скоро отправят в отставку, если не сразу же по возвращению, то максимум через полгода. Дело в том, что он представляет реальную опасность, что понимают хотя бы некоторые представители элит, стоящих за Байденом. Нынешний секретарь демонстрирует всему миру полную деградацию внешнеполитического института США. Вашингтон на данном этапе вроде бы все устраивает, ведь Штаты именно к такой никчемной политике и шли последние несколько лет. Но в этой позиции таится скрытая угроза. Пройдет совсем немного времени и с США просто никто не будет разговаривать, убедившись в неадекватности американских дипломатов и того же Блинкена. Так можно действительно потерять статус международного игрока и самих себя загнать в изоляцию.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Функционально говорить с главой Госдепа просто бесполезно, потому что с тем багажом, с которым Блинкен приехал на эту встречу, было сразу понятно, что он не может быть носителем серьезной информации, ему даже не доверили роль передатчика письма с серьезными предложениями. После визита в Иран его переведут на более ответственный участок работы как в Советском Союзе — куда-нибудь преподавать. Постараются отодвинуть тихо. Это случайный и недалекий человек, но в то же время он неслучаен, так как отображает ментальный уровень нынешнего Госдепа. Если его уберут аккуратно, в ближайшее время Россия поймет, что в Вашингтоне еще сохранился какой-то здравый смысл. Иначе засмеют ведь. Если же он продолжит рулить хотя бы до конца года, Россия вообще поставит крест на США как на партнере. Этому примеру последуют все крупные международные игроки», — предсказал быстрое завершение политической карьеры Блинкена политолог.

Евстафьев добавил, что в процессе переговоров по гарантиям безопасности США пока добились одной сугубо манипулятивной победы. Западным СМИ все-таки удалось убедить публику, что дипломатическая конфронтация началась только из-за Украины, хотя Россия на самом деле почти ее не упоминала в своих требованиях, говоря о более конкретных и масштабных вещах. На этот сомнительный успех Москва ответила двумя увесистыми победами в своей копилке. Во-первых, Россия не позволила «разобрать по частям» пакет требований, выдвинутых Вашингтону, а во-вторых, американцам так и не удалось утопить весь переговорный процесс в пустой болтологии, которая могла бы тянутся вечно.

Ранее политолог Александр Сосновский объяснил, какой жест Лаврова поставил на место Блинкена в первую же минуту встречи в Женеве.