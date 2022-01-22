«Мы знаем себе цену»: сенатор Джабаров призвал Запад забыть «Россию образца начала 90-х годов»

Чем быстрее Запад осознает, что Россия уже очень давно ушла от разрухи 90-х годов, тем для него же и лучше. Об этом в интервью ФАН заявил сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров.

Ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен обсудить с представителями служб национальной безопасности письменный ответ России на вопросы, которые были предоставлены американской стороне от МИД РФ на встрече Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве.

«Что конкретно американцы нам ответят, сказать сложно — это все равно что гадать на кофейной гуще, — сказал Джабаров. — Но я думаю, что в целом ответ будет либо отрицательным, либо «забалтывающим» — последнее определение вообще отлично подходит для описания тактики дипломатии США последних лет».

По словам сенатора, Вашингтон «просто обожает тянуть время и растягивать переговоры».

ФБА «Экономика сегодня» /

«При этом обратите внимание на спокойную и серьезную позицию России, — сказал парламентарий. — Мы не мельтешим, не высказываем каких-либо резких заявлений в ответ на откровенную антироссийскую риторику ряда западных стран и вообще ведем себя крайне культурно на дипломатической международной арене. Кроме того, мы, в отличие от США, никого не запугиваем!»

При этом, подчеркнул собеседник ФАН, «Россия знает себе цену».

«И пора бы ее уже знать Западу, который до сих пор представляет Российскую Федерацию в декорациях начала 90-х годов — разваливающуюся и с разрушенной экономикой, — заявил Джабаров. — Теперь это уже совсем другая страна: мощная и сильная, и чем скорее это все поймут, тем для них же и лучше».

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