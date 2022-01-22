Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 января 14:00
13:58
Происшествия
Комиссию центрального аппарата МЧС направили на место гибели двух пожарных под Иркутском
13:54
Происшествия
В Дагестане внедорожник сорвался в обрыв высотой 400 метров, водитель погиб
13:49
Политика
МИД РФ назвал провокацией США публикацию бюллетеня о политике Москвы на Украине
13:46
Спорт
Валерий Карпин назвал злом лимит на легионеров в РПЛ
13:46
Происшествия
СК возбудил дело по факту убийства мужчины в деревне Сяськелево Гатчинского района
13:41
Экономика
Чистая прибыль владельца «Пятерочки» превысила 2 трлн рублей
13:35
Армия
The Drive: ВМС США оказались в растерянности из-за маневров ВМФ РФ в Средиземном море
13:35
Армия
Дандыкин: бесшумность российских «Варшавянок» делает их невидимыми для кораблей ВМС США
13:35
Армия
Sohu: ловкий маневр ВКС РФ вынудил бомбардировщики ВВС США спасаться бегством
13:34
Шоу-бизнес
Леонид Ярмольник хочет, чтобы телевидение перестало «кошмарить» народ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экипажи российских Ту-142 отработали дозаправку на высоте более четырех тысяч метров

Армия
Экипажи российских Ту-142 отработали дозаправку на высоте более четырех тысяч метров
wikipedia.org  /  Public Domain

Североморск, 22 января. Экипажи противолодочных самолетов Ту-142 из состава морской авиации Северного флота ВМФ РФ отработали дозаправку в воздухе во время учебно-тренировочных полетов.

Маневры проводились в районе аэродрома базирования. В ходе тренировочных мероприятий экипажи четырех Ту-142 выполнили маневры на высоте более четырех тысяч метров при скорости около 500 километров в час.

Летчики успешно справились с задачей, отработав взаимодействие с самолетом-заправщиком Ил-78 дальней авиации ВКС России. Кроме того, экипажи Ту-142 провели совместное маневрирование на малых высотах.

Ту-142 представляет собой дальний противолодочный самолет, который часто используется для визуальной или радиотехнической океанской разведки. Первый полет самолет совершил в 1968 году.

Ранее сообщалось, что Ту-142 продолжат длительные полеты над Атлантикой. В 2021 году средняя продолжительность полетов в дальнюю морскую зону составила около десяти часов, а среднее пройденное расстояние за полет превышало семь тысяч километров.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Экипажи российских Ту-142 отработали дозаправку на высоте более четырех тысяч метров
вкс рф учения вмф рф ту-142
Комментировать