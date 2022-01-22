Экипажи российских Ту-142 отработали дозаправку на высоте более четырех тысяч метров

Североморск, 22 января. Экипажи противолодочных самолетов Ту-142 из состава морской авиации Северного флота ВМФ РФ отработали дозаправку в воздухе во время учебно-тренировочных полетов.

Маневры проводились в районе аэродрома базирования. В ходе тренировочных мероприятий экипажи четырех Ту-142 выполнили маневры на высоте более четырех тысяч метров при скорости около 500 километров в час.

Летчики успешно справились с задачей, отработав взаимодействие с самолетом-заправщиком Ил-78 дальней авиации ВКС России. Кроме того, экипажи Ту-142 провели совместное маневрирование на малых высотах.

Ту-142 представляет собой дальний противолодочный самолет, который часто используется для визуальной или радиотехнической океанской разведки. Первый полет самолет совершил в 1968 году.

Ранее сообщалось, что Ту-142 продолжат длительные полеты над Атлантикой. В 2021 году средняя продолжительность полетов в дальнюю морскую зону составила около десяти часов, а среднее пройденное расстояние за полет превышало семь тысяч километров.