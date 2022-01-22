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Россия осталась крупнейшим поставщиком зерна в Грузию

Экономика
Россия осталась крупнейшим поставщиком зерна в Грузию
ФБА «Экономика сегодня»

Тбилиси, 22 января. Объем товарооборота между РФ и Грузией в прошлом году увеличился на 23,2%, сообщают в Национальной службе статистики страны «Сакстат».

Экспорт товаров из Российской Федерации в Грузию в 2021 году возрос на 38,3%. Товарооборот между странами достиг 1,6 млрд долларов. При этом Грузия в основном поставляла минеральную и пресную воду (107,4 тыс. тонн), ферросплавы (105 тыс. тонн), вино (38,4 тыс. тонн), а также фрукты (25 тыс. тонн).

Россия сохранила за собой статус крупнейшего экспортера зерна в Грузию. В прошедшем году в республику было поставлено 337,7 тыс. тонн пшеницы. Помимо этого, в страну шли нефтяные газы (319,2 тыс. тонн), нефть и нефтепродукты (224,7 тыс. тонн), а также подсолнечное масло (28,4 тыс. тонн).

Торговля государств в позапрошлом году достигала 1,3 млрд долларов, что было меньше, чем в 2019 году на 9,9%. Тем не менее, тогда российский рынок являлся главным для продукции АПК Грузии.

Согласно подсчетам Национального агентства вина республики, Россия за десятимесячный период 2021 года приобрела свыше 49 млн бутылок винных напитков, что на 5% больше, чем в 2020 году.

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пшеница товарооборот россия и грузия Сакстат экспорт и импорт
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