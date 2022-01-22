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Звезда «Грайндхауса» Мэри Элизабет Уинстэд исполнит роль в сериале «Асока»

  /   Обновлено: 22 января 2022 13:07
Общество
Звезда «Грайндхауса» Мэри Элизабет Уинстэд исполнит роль в сериале «Асока»
Global Look Press  /  Faye Sadou/AdMedia

Вашингтон, 22 января. Американская актриса Мэри Элизабет Уинстэд присоединилась к актерскому составу сериала «Асока» по вселенной «Звездных войн».

Какая роль в сериале достанется Уинстэд, пока неизвестно, так как эта информация держится в секрете. Актриса будет работать вместе с Розарио Доусон, которая исполнит главную роль Асоки Тано — падавана Энакина Скайуокера.

О том, что звезда «Грайндхауса» исполнит роль в сериале «Асока», сообщило издание The Hollywood Reporter. Известность актрисе принесли такие фильмы, как «Кловерфилд, 10», «Скотт Пилигрим против всех» и «Пункт назначения — 3».

Производством нового сериала для стримингового сервиса Disney+ занимается Lucasfilm. Известно, что съемки начнутся в первой половине 2022 года.

Ранее стало известно, что актер Хейден Кристенсен появится в «Асоке» в образе Дарта Вейдера. Как именно персонаж попадет в сериал, действие которого развернется через пять лет после его смерти, пока не уточняется.

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сериал мэри элизабет уинстэд асока
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