Брюссель, 22 января. Европейские политические деятели готовят меры по снижению ущерба в случае введения антироссийских санкций, сообщило издание El Pais.

По данным испанской газеты, новые ограничения могут быть введены достаточно оперативно. Они затронут множество областей, в том числе сокращение закупок энергоносителей у российских компаний. Соответствующие меры предполагается осуществить в случае вторжения Москвы на территорию Украины.

Такое развитие событий пугает Европейский союз, ведь Брюссель неизбежно понесет экономический ущерб в случае попыток усиления давления на Кремль. В связи с этим дипломаты готовят хитрый план по смягчению удара по европейской экономике.

Соответствующая инициатива будет детально обсуждаться в рамках встречи глав МИД стран ЕС, которая состоится в Брюсселе. По данным издания, к диалогу может подключиться глава Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Стоит отметить, что ряд государств коллективного Запада в последнее время активно нагнетает миф о якобы готовящемся вторжении российских войск на территорию Украины. Однако в Кремле неоднократно опровергали эту информацию и указывали на беспочвенность подобных обвинений.