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PM: США хотят вооружить Украину ракетными комплексами и бомбами на 200 млн долларов

Армия
PM: США хотят вооружить Украину ракетными комплексами и бомбами на 200 млн долларов
Федеральное агентство новостей

Берлин, 22 января. Соединенные Штаты продолжают поставки оружия на Украину. Не исключено, что вскоре Киев получит партию ракетных комплексов и различных боеприпасов на сумму в размере 200 миллионов долларов. Об этом пишет американское издание Popular Mechanics (PM).

Аналитики полагают, что Вашингтон намерен передать украинским военным целый ракетно-бомбовый арсенал. В него входят переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Американское оружие, отправляемое на Украину, должно быть простым в использовании, недорогим и трудноуничтожаемым», — говорится в публикации.

В PM полагают, что украинским военным также могут достаться переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и приборы ночного видения AN/PVS-15. Кроме того, Киев может получить стрелковое оружие, медицинское оборудование и средства радиолокационного наблюдения.

Ранее глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия планирует передать ВСУ мобильный госпиталь, стоимость которого составляет более пяти миллионов евро. Министр отметила, что Берлин продолжает оказывать всестороннюю поддержку Украине, однако выступает против поставок оружия.

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украина сша вооружение javelin himars
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