Ничего нового в практике взаимоотношений Запада и Украины нет. Ее продолжают использовать для достижения собственных целей. В этом уверен политолог Владимир Рогов. Такую позицию он озвучил в беседе с ФАН, комментируя жалобу экс-сотрудника СБУ Владимира Мулыка на истекающий срок годности противотанковых комплексов, которые Британия отправила в Киев для «сдерживания российской агрессии».

«Украина давно стала в прямом смысле, к сожалению, отхожим местом для Запада. Туда утилизируют все непотребное, еще и за деньги. Совсем недавно Британия продала Украине ледокол, который нуждался в утилизации, но она стоила очень дорого. Британия не знала, как этот ледокол утилизировать, где найти миллионы фунтов стерлингов на это. И они просто продали этот ледокол Украине за огромные миллионы долларов. Причем в этом ледоколе напоследок сняли все, что только можно было, и отдали, по сути, его пустым», — заявил политолог.

Федеральное агентство новостей /

По словам Владимира Рогова, даже отношение Британии когда-то к своим колониям было лучше, чем сейчас к Украине.

«Сегодня отношения консолидированного Запада и Украины — это четкий пример взаимоотношений митрополии и колонии. В колонии отправляется все ненужное по тройной цене и при этом выкачивается все то полезное, что еще на Украине осталось. И это очень грустная ситуация», — подчеркнул Рогов.

mil.gov.ua / Пресс-служба ВСУ

Накануне в эфире одного из украинских каналов экс-сотрудник СБУ Мулык указал на истекающий срок годности британского оружия.

«Оказывается, срок хранения этого комплекса — 20 лет. То есть нам фактически сбыли такие вещи со сроками хранения, которые в этом году заканчиваются», — рассказал он.

Ранее Великобритания поставила Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет. Об этом сообщил заместитель министр обороны королевства Джеймс Хиппи.