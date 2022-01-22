Седан Lada Granta стал наиболее доступным авто в России

Москва, 22 января. «Российская газета» представила перечень самых бюджетных машин в стране.

Рейтинг наиболее дешевых транспортных средств среди легковушек в России презентовали эксперты издания. Выяснилось, что проще всего купить седан разработки АвтоВАЗа под названием Lada Granta. Ценник на него составил 598,9 тыс. рублей.

«Серебро» списка досталось лифтбеку Granta с ценой в 620,9 тыс. рублей. Третье место в перечне также принадлежит представителю семейства Granta в виде универсала. Стоимость такой модели достигла к январю текущего года 624,9 тыс. рублей.

Известно, что автомобилестроительная компания из Тольятти уже восемь раз за последний и нынешний год повысила цены на свою продукцию, но даже несмотря на это, Granta сохраняет за собой статус самого бюджетного ТС в стране. При этом наиболее дорогой из модификаций является хетчбэк, но его минимальная комплектация — Classic (на остальных версиях это Standart).

Самым дешевым новым внедорожником на отечественном рынке является Niva Legend. С салона такой автомобиль обойдется покупателю в 693,9 тыс. рублей. А Vesta по-прежнему осталась самой продаваемой Lada, даже не беря в расчет то, что АвтоВАЗ активно повышал цены, а стоимость Vesta изначально всегда была выше.

Специалисты журнала «За рулем» недавно предложили автолюбителям список из подержанных кроссоверов, которые будут стоить столько же, сколько «дилерская» Lada Granta Cross.