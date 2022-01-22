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Свадебный бум зафиксировали в Саратовской области в первую «красивую» дату 2022 года

  /   Обновлено: 22 января 2022 12:37
Общество
Свадебный бум зафиксировали в Саратовской области в первую «красивую» дату 2022 года
Свадебное агентство СПб Skazka project

Саратов, 22 января. Настоящий свадебный бум зафиксировали ЗАГСы Саратовской области 22 января 2022 года. Дата оказалась востребована для бракосочетаний.

Отмечается, что в этот день поженились более 130 пар. Данное число вдвое превышает количество регистрируемых браков в январские субботы за последние шесть лет, передает РИА Новости.

«Такого количества желающих зарегистрировать брак в январе не отмечалось нашими специалистами уже шесть лет. В последний раз свадебный бум мы наблюдали в «красивую» дату в первый месяц 2016 года, когда в саратовских отделах ЗАГС было зарегистрировано более 170 браков», – рассказала начальник управления по делам ЗАГС правительства региона Юлия Пономарева.

Ранее желающих пожениться москвичей предупредили о мошенниках, которые начали продавать «красивые» даты регистрации брака. По словам специалистов, день свадьбы нельзя забронировать для других заявителей.

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бракосочетание свадебный бум красивая дата
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