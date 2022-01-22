Свадебный бум зафиксировали в Саратовской области в первую «красивую» дату 2022 года

Саратов, 22 января. Настоящий свадебный бум зафиксировали ЗАГСы Саратовской области 22 января 2022 года. Дата оказалась востребована для бракосочетаний.

Отмечается, что в этот день поженились более 130 пар. Данное число вдвое превышает количество регистрируемых браков в январские субботы за последние шесть лет, передает РИА Новости.

«Такого количества желающих зарегистрировать брак в январе не отмечалось нашими специалистами уже шесть лет. В последний раз свадебный бум мы наблюдали в «красивую» дату в первый месяц 2016 года, когда в саратовских отделах ЗАГС было зарегистрировано более 170 браков», – рассказала начальник управления по делам ЗАГС правительства региона Юлия Пономарева.

Ранее желающих пожениться москвичей предупредили о мошенниках, которые начали продавать «красивые» даты регистрации брака. По словам специалистов, день свадьбы нельзя забронировать для других заявителей.