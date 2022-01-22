Экс-игрок «Ливерпуля» Каррагер заявил, что Месси назвал его ослом

Ливерпуль, 22 января. Экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер рассказал о сообщении, которое ему отправил аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

Как уточнил бывший футболист, звезда сборной Аргентины им недоволен, поскольку тот считает провальным трансфер из «Барселоны» в «ПСЖ» для парижан.

«Месси мной недоволен. В начале сезона я сказал, что не считаю подписание Криштиану Роналду отличным вариантом для «МЮ». Я привел пример Месси, так как не считаю его переход хорошей сделкой для «ПСЖ». Я сказал об этом в эфире Monday Night Football, а затем получил личное сообщение в Instagram. Мне написал сам Месси. Я не буду показывать свои личные сообщения, но он просто назвал меня ослом! Месси смотрит Monday Night Football. Надеюсь, эту программу он тоже смотрит, потому что, Лионель, я тебя люблю!» — передает слова 43-летнего Каррагера Liverpool Echo.

Напомним, летом 2021 года Месси перешел из «Барселоны» в «ПСЖ». Аргентинец провел в каталонском клубе 17 лет. Во время прощальной пресс-конференции нападающий заявил о готовности вернуться в «Барсу» даже в амплуа спортивного директора.