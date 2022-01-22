Экс-супруга Мамаева не верит, что футболист женится на беременной невесте

Москва, 22 января. Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана не верит, что спортсмен решится жениться на новой возлюбленной Надежде Санько, которая ранее была ее лучшей подругой.

Мамаева сомневается, что свадьба пары состоится. По ее мнению, футболист умеет только обещать и никогда в жизни не решится взять Санько в жены. Блогер считает, что новая возлюбленная спортсмена беременна, поэтому он сделал ей предложение.

«Вот зная человека восемь лет, скажу: он ей 100% вещает что-то типа: «Родим — решим. Сперва нужно суды завершить, дела какие-то решить». Отвечаю!» — заявила девушка в Stories своего аккаунта в соцсети Instagram.

Санько объясняла, что ей неинтересны заявления бывшей жены ее бойфренда. Она также называла Мамаеву затравленной и раненной о собственные комплексы женщиной.

Ранее Мамаева сообщила, что ее бывший супруг отозвал судебный иск на алименты и их общего ребенка. Она была удивлена его решению.