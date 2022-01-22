ВМС РФ проведут масштабные учения, каких не было 50 лет

Россия снова сильна, и мы уведомили об этом все страны. Демонстрация возможностей — это международная практика, принятая во всем мире. Помимо предостерегающего посыла, учения флота являются мероприятием, позволяющим повысить профессиональный уровень личного состава и отработать на практике необходимые навыки комсостава. Об этом ФАН рассказал вице-адмирал Тенгиз Борисов.

Ранее стало известно от Минобороны России, что Военно-морской флот РФ в ближайшие дни проведет большие учения во всех зонах ответственности флотов под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. К маневрам планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 самолетов и вертолетов, 1000 единиц военной техники, около 10 000 личного состава. Целью учений является отработка действий сил военно-морского флота и воздушно-космических сил по защите национальных интересов России в мировом океане и оттачивание противодействия военным угрозам Российской Федерации со стороны моря.

Вице-президент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка Тенгиз Борисов заметил, что нередко западная пресса расценивает факты учений российских вооруженных сил как «акты устрашения», даже если ротация войск производится на территории нашего государства. Он подчеркнул, что учения рассматривать как «агрессию» ни в коей мере нельзя, и подобные заявления сами по себе являются антироссийской пропагандой.

«Учения флота — это обычный процесс учебы. Можно создать великолепную технику, но, если личный состав не умеет с ней обращаться, если не отточены совместные действия людей в составе объединений, например эскадр или флотов, достижения науки и промышленности обесцениваются. В случае опасности, если экипаж не обучен, даже самые современные корабли представляют собой бесполезное плавающее железо и мишени для противника. Учения должны проводиться регулярно. Они позволяют выявить возможности боевой техники и «натаскать» личный состав. Бойцы должны уметь правильно использовать вверенное им оборудование. Военнослужащие должны действовать на автоматизме в любых условиях», — пояснил доктор технических наук.

ПолитЭксперт / Евгений Зайцев

Профессор добавил, что пример подобных действий всему миру около 200 лет назад продемонстрировали США. Еще с XIX века американцы применяли «политику канонерок»: к берегам других стран они отправляют свои ВМС, чтобы обозначить присутствие и показать силу. Иногда подобные приемы способствуют урегулированию каких-либо международных политических проблем и являются обычной международной практикой.

«Напомню, в Черном море мы нередко видим военные корабли стран НАТО, которые не имеют к нему выхода, например Великобритании и США. По большому счету делать им в Черном море нечего, это демонстрация флага. Мы, в отличие от кораблей и самолетов Североатлантического альянса, не совершаем провокаций у границ других стран и чтим суверенитет. Масштабные учения Военно-морского флота России имеют и психологическое значение: это разумное уведомление других стран о том, что мы хорошо защищены, обозначение возможностей обороны нашего государства и способ удержания международных партнеров от принятия неправильных решений», — сказал военачальник.

Собеседник ФАН подчеркнул, что подобные учения в нашей стране давно не производились. В последний раз сравнимые по масштабу учения ВМФ Советский Союз выполнил в 1970 году, они назывались «Океан». По словам вице-адмирала, после этого даже американская пресса признала, что наша страна — великая морская держава, которая вышла на мировые океанские просторы.

«Мы не только восстановили армию и флот. Сегодня наши техника и оружие значительно превосходят по своим характеристикам вооружение СССР. У нас есть современные крылатые ракеты «Калибр», гиперзвуковые ракеты «Циркон» и прочие инновационные разработки. Наши подводные лодки бесшумны и являются сильным отрезвляющим фактором для потенциального противника. Никто не удивляется, когда хозяин дома вешает на калитку предостережение: «Осторожно, во дворе злая собака!». Желанные гости всегда смогут пройти по приглашению в дом и порадоваться радушному приему, а злоумышленник остережется лезть через забор», — образно обрисовал ситуацию академик Российской академии военных наук.

Тенгиз Борисов заключил, что Россия имеет возможность после нескольких десятков лет застоя продемонстрировать всему миру, что страна восстановилась и снова сильна. По словам Героя труда, мы не скрываем своих возможностей, и это является отрезвляющим фактором для горячих голов и сторонников «теории превентивного удара», которые находятся по ту сторону океана.

Ранее ФАН рассказал, что мораторий на операции с госдолгом РФ ударит по самим американцам. Угрозы Вашингтона в качестве санкций запретить операции с суверенным долгом России принесут больше вреда самим Соединенным Штатам, поэтому вряд ли будут осуществлены.