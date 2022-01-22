Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 января 13:58
13:58
Происшествия
Комиссию центрального аппарата МЧС направили на место гибели двух пожарных под Иркутском
13:54
Происшествия
В Дагестане внедорожник сорвался в обрыв высотой 400 метров, водитель погиб
13:49
Политика
МИД РФ назвал провокацией США публикацию бюллетеня о политике Москвы на Украине
13:46
Спорт
Валерий Карпин назвал злом лимит на легионеров в РПЛ
13:46
Происшествия
СК возбудил дело по факту убийства мужчины в деревне Сяськелево Гатчинского района
13:41
Экономика
Чистая прибыль владельца «Пятерочки» превысила 2 трлн рублей
13:35
Армия
The Drive: ВМС США оказались в растерянности из-за маневров ВМФ РФ в Средиземном море
13:35
Армия
Дандыкин: бесшумность российских «Варшавянок» делает их невидимыми для кораблей ВМС США
13:35
Армия
Sohu: ловкий маневр ВКС РФ вынудил бомбардировщики ВВС США спасаться бегством
13:34
Шоу-бизнес
Леонид Ярмольник хочет, чтобы телевидение перестало «кошмарить» народ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Германия потратила более пяти миллионов евро на мобильный госпиталь для ВСУ

Армия
Германия потратила более пяти миллионов евро на мобильный госпиталь для ВСУ
Федеральное агентство новостей

Берлин, 22 января. Германия выделила свыше пяти миллионов евро на строительство полевого госпиталя для ВСУ, заявила глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

В интервью изданию Welt am Sonntag министр сообщила, что Германия продолжает оказывать всестороннюю поддержку Украине. При этом немецкие власти считают абсолютно бесполезными поставки оружия стране.

«В феврале будет передан полевой госпиталь, на который Германия выделила 5,3 миллиона евро», — сказала Ламбрехт.

Она отметила, что немецкая сторона поможет Киеву возвести госпиталь. По ее словам, украинской стороне также были поставлены аппараты искусственной вентиляции легких.

Ранее стало известно, что власти Германии запретили Эстонии передавать Украине артиллерию немецкого производства. В Берлине заявили, что подобные поставки могут осуществляться лишь при наличии спецразрешения.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Германия потратила более пяти миллионов евро на мобильный госпиталь для ВСУ
украина германия госпиталь
Комментировать