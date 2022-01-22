Германия потратила более пяти миллионов евро на мобильный госпиталь для ВСУ

Берлин, 22 января. Германия выделила свыше пяти миллионов евро на строительство полевого госпиталя для ВСУ, заявила глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

В интервью изданию Welt am Sonntag министр сообщила, что Германия продолжает оказывать всестороннюю поддержку Украине. При этом немецкие власти считают абсолютно бесполезными поставки оружия стране.

«В феврале будет передан полевой госпиталь, на который Германия выделила 5,3 миллиона евро», — сказала Ламбрехт.

Она отметила, что немецкая сторона поможет Киеву возвести госпиталь. По ее словам, украинской стороне также были поставлены аппараты искусственной вентиляции легких.

Ранее стало известно, что власти Германии запретили Эстонии передавать Украине артиллерию немецкого производства. В Берлине заявили, что подобные поставки могут осуществляться лишь при наличии спецразрешения.