Росатом готовится к продвижению атомных технологий на мировом рынке

Москва, 22 января. Российская корпорация «Росатом» решила создать новую компанию для продвижения атомных технологий за рубежом. Компания усиливает международное подразделение на фоне энергоперехода.

Названия у нового предприятия пока нет, рассказал РБК представитель госкорпорации. Его планируют создать на базе «Русатом Оверсиз» до конца первого квартала текущего года. Генеральным директором назначат Андрея Рождествина, который занимает должность вице-президента по Западной Европе «Русатом — Международная сеть».

В настоящий момент Росатом контролирует более 70% мирового рынка экспорта АЭС. Однако на фоне масштабных планов по декарбонизации и сооружению новых объектов безуглеродной генерации необходима дополнительная концентрация усилий для успешного продвижения ядерных технологий.

Росатом ранее объявил, что у России есть большие перспективы в процессе достижения целей устойчивого развития. Смысл их реализации — качественное улучшение уровня жизни населения.