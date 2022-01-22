Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 января 13:58
13:58
Происшествия
Комиссию центрального аппарата МЧС направили на место гибели двух пожарных под Иркутском
13:54
Происшествия
В Дагестане внедорожник сорвался в обрыв высотой 400 метров, водитель погиб
13:49
Политика
МИД РФ назвал провокацией США публикацию бюллетеня о политике Москвы на Украине
13:46
Спорт
Валерий Карпин назвал злом лимит на легионеров в РПЛ
13:46
Происшествия
СК возбудил дело по факту убийства мужчины в деревне Сяськелево Гатчинского района
13:41
Экономика
Чистая прибыль владельца «Пятерочки» превысила 2 трлн рублей
13:35
Армия
The Drive: ВМС США оказались в растерянности из-за маневров ВМФ РФ в Средиземном море
13:35
Армия
Дандыкин: бесшумность российских «Варшавянок» делает их невидимыми для кораблей ВМС США
13:35
Армия
Sohu: ловкий маневр ВКС РФ вынудил бомбардировщики ВВС США спасаться бегством
13:34
Шоу-бизнес
Леонид Ярмольник хочет, чтобы телевидение перестало «кошмарить» народ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Росатом готовится к продвижению атомных технологий на мировом рынке

Экономика
Росатом готовится к продвижению атомных технологий на мировом рынке
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 22 января. Российская корпорация «Росатом» решила создать новую компанию для продвижения атомных технологий за рубежом. Компания усиливает международное подразделение на фоне энергоперехода.

Названия у нового предприятия пока нет, рассказал РБК представитель госкорпорации. Его планируют создать на базе «Русатом Оверсиз» до конца первого квартала текущего года. Генеральным директором назначат Андрея Рождествина, который занимает должность вице-президента по Западной Европе «Русатом — Международная сеть».

В настоящий момент Росатом контролирует более 70% мирового рынка экспорта АЭС. Однако на фоне масштабных планов по декарбонизации и сооружению новых объектов безуглеродной генерации необходима дополнительная концентрация усилий для успешного продвижения ядерных технологий.

Росатом ранее объявил, что у России есть большие перспективы в процессе достижения целей устойчивого развития. Смысл их реализации — качественное улучшение уровня жизни населения.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Росатом готовится к продвижению атомных технологий на мировом рынке
росатом атомные технологии мировой рынок
Комментировать