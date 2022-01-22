Кремль: премьер-министр Армении Пашинян позвонил Путину

Москва, 22 января. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Известно, что переговоры состоялись по инициативе Пашиняна. Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ. Также Путин и Пашинян затронули тему реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по демаркации армяно-азербайджанской границы.

Кроме того, Путин рассказал Пашиняну о ходе переговоров с США о гарантиях безопасности России по просьбе армянского премьера.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил вероятность телефонных переговоров с Владимиром Путиным или визита в Москву.