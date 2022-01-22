Вино из России становится все популярнее за рубежом

Москва, 22 января. Россия постепенно увеличивает поставки собственного вина в мировом масштабе, пишет РИА Новости.

Отечественное вино начинает попадать на самые дальние прилавки стран мира. Последнее время российский продукт высоко оценивают в Азии, а также соседних с РФ государствах. Определенные марки премиум-напитка и выдержанные вина закупает Франция.

Согласно подсчетам федерального центра «Агроэкспорт» в составе Минсельхоза, экспорт товара увеличился уже на 1/3. Если же считать в деньгах, то прирост позволил выйти к отметке в 13 млн долларов.

Покупают российское вино 30 стран. Большая доля идет на Украину, которая закупила товара на более чем пять миллионов долларов. Китай и Южная Осетия приобрели вина на 1,5 млн долларов. При этом основа национального виноделия — Краснодарский край, где производят до 45% от всей продукции отрасли.

«Импорт подорожал, и поставок из Европы стало меньше. Это на руку участникам Евразийского экономического союза. В том числе отечественным производителям в ценовой категории пятьсот рублей за бутылку», — комментирует статистику управляющий партнер фирмы Wolfline Capital Никита Долгий.

Эксперты отмечают, что вина made in Russia достаточно востребованы иностранными покупателями. В «Агроэкспорте» полагают, что в течение ближайших лет внешние поставки вырастут до 25 млн долларов. А специалисты Роскачества ранее предупреждали, что на глобальном рынке сформировался дефицит вин, который может стать еще жестче в 2022 году.