Светлана Малькова высказалась о переезде старшего сына к отцу и мачехе Макеевой в Москву

Любляна, 22 января. Художница и экс-супруга предпринимателя Романа Малькова Светлана рассказала о воспитании детей, раскритиковав бизнесмена и его новую жену актрису Анастасию Макееву.

Малькова осталась жить в Словении с четырьмя детьми после развода с бизнесменом. Она сообщила, что весной прошлого года их старший 17-летний Андрей принял решение жить с отцом и его новой женой.

Художница считает, что мачеха лишь имитирует теплое отношение к пасынку ради привлечения внимания к своей персоне. Малькова уверена, что она могла дать ребенку многое, но он выбрал жизнь в другой семье. Теперь бывшая супруга предпринимателя воспитывает троих детей, о чем рассказала в своем блоге.

«Нашла видео с соревнований по плаванию в Словении Андрея. Куда все ушло, не понимаю. Я могла бы дать многое ему, но он выбрал путь отца. Уверена в том, что Анюта, Саша и Аким станут успешными людьми, теми, кого будут уважать. И главное, что они растут в любви искренней, не показушной. Моя задача дать им хорошее образование, не закулисье, а главную роль в жизни, и я это им дам», — написала Малькова в своем Instagram-аккаунте.

Prt Scr instagram.com / @svetamalkova

Ранее Макеева говорила, что не хочет враждовать с бывшей женой Малькова, а мечтает жить интересно и без чувства ненависти. Актриса считает, когда люди любят друг друга, их отношения невозможно разрушить, передает телеканал «360».

Телеведущая вместе с Мальковым отправилась на отдых в Тверскую область. Избранник актрисы снял, как она катается на снегоходе и трогательно признался ей в любви.