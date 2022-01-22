Аналитик Маринченко не исключил, что запуск «Северного потока — 2» отложат

Москва, 22 января. Старт работы газопровода «Северный поток — 2» могут отложить, заявил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Как отметил эксперт, сейчас нет уверенности, что проект заработает в скором времени.

«Вряд ли у кого-то сейчас есть уверенность, что проект обязательно будет запущен в 2022 году, хотя еще какое-то время назад казалось, что газопровод в самое ближайшее время заработает», — цитирует Маринченко РИА Новости.

По мнению аналитика, к «Северному потоку — 2» крайне негативно относится Украина, поэтому ее появление в цепочке может увеличить время согласования запуска. Кроме того, на старт работы газопровода влияет сильный рост геополитической напряженности.

Ранее сообщалось, что Правительство Германии едино в своей позиции по поводу газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр экономики и климата Роберт Хабек.