Иллюзия коалиции: в Совфеде рассказали, зачем Байден «зазывает» в Вашингтон Олафа Шольца

Германия отлично помнит цену плохих отношений с Россией и не станет повторять прежних ошибок. Об этом в интервью ФАН заявил сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отказался от личной встречи с президентом США Джозефом Байденом с целью обсуждения ситуации вокруг Украины. Глава правительства ФРГ сослался на занятость внутренними делами страны.

«Я так понимаю, господин Байден хотел показать, что он — главный дирижер оркестра и что по мановению его палочки все лидеры западного мира сразу же побегут к нему на отчет, — предположил Джабаров. — Но он и так уже втянул Германию в это бессмысленное противостояние с нами из-за Украины — а теперь еще устраивает проблемы с «Северным потоком — 2», имеющим критическую важность для экономики ФРГ».

Так что, продолжил сенатор, Олаф Шольц «решил проявить твердость».

Федеральное агентство новостей /

«Эта поездка в США могла бы создать иллюзию того, что Берлин присоединяется к этой «антироссийской коалиции», видимость наличия которой пытается создать американское руководство, — считает парламентарий. — С этой целью, я думаю, Байден будет в скором времени тягать к себе в Вашингтон одного лидера Европы за другим».

Вместе с тем собеседник ФАН напомнил, что Германия — очень влиятельная и богатая страна, «локомотив Евросоюза».

«Так что цену она себе знает, — заметил Джабаров. — Равно как помнит она и цену плохих отношений с Россией».

Ранее сенатор предложил США начать вести «нормальный разговор» с Россией.