Леонид Ярмольник хочет, чтобы телевидение перестало «кошмарить» народ

Леонид Исаакович вспомнил, как в советское время снимали всего по 60–70 кинофильмов в год, когда как из них получались по-настоящему достойными лишь 3 ленты.

«Сегодня в год производят около 1000 фильмов, а вот хороших из них 2–3», — заявил актер.

Про телевидение артист вообще предпочитает ничего не говорить. По его мнению, смотреть передачи, которые транслирует современное ТВ, просто невозможно.

«Я хотел бы, чтобы чего-то меньше показывали по телевизору, чтобы меня перестали пугать, перестали пугать мою жену и внуков. Человеческий организм к этому привыкает, и это становится нормальным течением жизни», — заявляет 67-летний артист.

Ярмольник признался, что в юности, когда он случайно оказывался в больницах и видел, как кому-то делают укол, ему становилось плохо. Впечатлительность однажды даже сыграла с ним шутку. Во время просмотра фильма с жуткой сценой его пришлось выносить из зала.

«А теперь при мне могут откручивать голову, отрезать все что угодно. И мой организм это выдерживает», — заявил Ярмольник в интервью.

Несмотря на свою порой резкую критику современных деятелей, Ярмольника продолжают звать на телевизионные шоу, эфиры и передачи.

В культовое шоу «Кто хочет стать миллионером?» его ранее приглашали по несколько раз в месяц.

«Я отвечаю: «Кончилось то время, когда я хоть что-то помнил! Прописку уже не вспомню свою. Со второй попытки говорю, как зовут детей, внуков и жену. Главная задача на сегодня — запомнить то, что нужно произнести в кадре», — шутит артист.

Леонид Исаакович также сообщил, что ему тяжело дается одиночество. Много его друзей оставили этот мир. Среди них — Александр Абдулов и Олег Янковский. Сейчас Ярмольник общается только с детьми и внуками.

«Одиночество, когда уходят близкие друзья и когда у тебя телефон реже звонит. И от этих людей уже звонка не дождаться. Когда сужается круг людей, с которыми тебе легко и интересно, привычно и радостно общаться», — с грустью сообщил актер.

Ранее актер показал редкое фото своей дочери.