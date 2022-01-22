Хавбек клуба «Интер Майами» Брек Шей голыми руками поймал змею на тренировочной базе

Форт-Лодердейл, 22 января. Американский хавбек клуба MLS «Интер Майами» Брек Шей привел в восторг болельщиков и партнеров по команде, голыми руками поймав змею на предсезонной тренировке.

Футболист избавился от пресмыкающегося на базе в Форт-Лодердейле. Змея попыталась обвиться вокруг ноги 31-летнего игрока, однако он решительно ее схватил и бросил в урну. Как признался сам футболист, змеи — довольно милые существа.

Prt Scr twitter.com / @InterMiamiCF

«Я вырос в окружении домашних змей, ящериц и других питомцев. Мне это нравится. Большинство людей боятся их, но они довольно милые. Все говорили: «Осторожно, там змея!» Но я просто хотел ее увидеть», — цитирует Шея Miami Herald.

Напомним, в апреле 2021 года гигантский крокодил появился на газоне футбольного клуба MLS «Торонто». Футболисты не испугались, а стали фотографироваться на его фоне.