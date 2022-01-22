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Наталья Штурм рассказала, почему Федосеева-Шукшина попала в дом престарелых

Шоу-бизнес
Наталья Штурм рассказала, почему Федосеева-Шукшина попала в дом престарелых
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 22 января. Певица Наталья Штурм прокомментировала попадание известной 83-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной в дом престарелых.

В пансионате за пожилыми людьми все время ухаживают специалисты, вовремя дают необходимые лекарства, заявила исполнительница. По ее словам, в Сети о пансионате, где находится артистка, можно найти хорошие и плохие отзывы.

«Я думаю, что Ольга, видя повышенное внимание общественности к матери, прибегла к этому варианту как к крайнему для спасения ее жизни. Оле нужно работать, Маше — тоже. Находиться круглосуточно с человеком, у которого есть проблемы со здоровьем, невероятно сложно», — заявила Штурм изданию «Собеседник».

Штурм рассказала, что длительное время ухаживать за пожилыми людьми тяжело. Она привела в пример свою мать, которая в течение десяти лет помогала парализованной бабушке. По словам певицы, в однокомнатной квартире, где они жили вчетвером, постоянно пахло болезнью.

Ранее сын продюсера Бари Алибасова заявил, что для его стало шоком известие о попадании Федосеевой-Шукшиной в пансионат для пожилых людей на лечение. Он заявил, что намерен спасти ее из учреждения.

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Все новости / Шоу-бизнес / Наталья Штурм рассказала, почему Федосеева-Шукшина попала в дом престарелых
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