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В Испании девять партий выступили против отправки боевых кораблей в Черное море

Политика
В Испании девять партий выступили против отправки боевых кораблей в Черное море
pixabay.com

Мадрид, 22 января. Девять политических партий Испании подписали совместный манифест, в котором выступили против отправки в Черное море боевых кораблей национальных ВМС в рамках миссии НАТО.

В опубликованном партией Podemos документе также говорится, что Испания должна отказаться от участия в развертывании воздушной миссии Североатлантического альянса в Болгарии. Девять партий, подписавших манифест, выразили серьезную обеспокоенность ростом напряженности между США и Россией.

«Мы выступаем решительно против любой угрозы или военной агрессии против суверенного государства, а также отправки испанских войск в Черное море и Болгарию в рамках НАТО», — сказано в документе.

Ранее в испанском МИД заявили, что РФ и НАТО могут приложить усилия для укрепления взаимного доверия. В Мадриде убеждены, что представителям Запада стоит прислушаться к Москве.

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