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Мария Бутина: Россию могут вновь попытаться лишить членства в ПАСЕ на фоне выпадов Украины

  /   Обновлено: 22 января 2022 11:56
Политика
Мария Бутина: Россию могут вновь попытаться лишить членства в ПАСЕ на фоне выпадов Украины
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 22 января. Россию снова могут попробовать исключить из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по инициативе украинской стороны, уверена депутат Государственной думы Мария Бутина.

Парламентарий высказалась в преддверии начала зимней сессии ПАСЕ. Москва примет участие в заседаниях дистанционно, в связи с напряженной ситуацией с коронавирусом. Бутина сделала прогноз на фоне предстоящего начала работы Ассамблеи в Telegram.

«Сразу после открытия сессии нас в очередной раз будут стараться исключить из ПАСЕ по инициативе украинской делегации за "нарушения верховенства прав человека"», — написала депутат.

В последнее время на Западе звучат заявления о якобы «агрессивных действиях» Москвы против Киева. Российская сторона отвергала подобные нападки, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что это Украина готовится к враждебным шагам против своего же народа в Донбассе.

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украина пасе бутина
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