Мария Бутина: Россию могут вновь попытаться лишить членства в ПАСЕ на фоне выпадов Украины

Москва, 22 января. Россию снова могут попробовать исключить из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по инициативе украинской стороны, уверена депутат Государственной думы Мария Бутина.

Парламентарий высказалась в преддверии начала зимней сессии ПАСЕ. Москва примет участие в заседаниях дистанционно, в связи с напряженной ситуацией с коронавирусом. Бутина сделала прогноз на фоне предстоящего начала работы Ассамблеи в Telegram.

«Сразу после открытия сессии нас в очередной раз будут стараться исключить из ПАСЕ по инициативе украинской делегации за "нарушения верховенства прав человека"», — написала депутат.

В последнее время на Западе звучат заявления о якобы «агрессивных действиях» Москвы против Киева. Российская сторона отвергала подобные нападки, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что это Украина готовится к враждебным шагам против своего же народа в Донбассе.