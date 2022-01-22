Москва, 22 января. Снижение объемов украинского транзита и прекращение поставок российского газа через Польшу не позволяют противникам «Северного потока — 2» использовать выгоду от виртуального реверса, говорится в материале EADaily.

Сейчас экспорт газа из РФ в Европу составляет 250 млн кубометров в сутки, что на 200 млн кубометров меньше, чем год назад. «Газпром», в свою очередь, заявляет, что работает строго по заявкам клиентов. Эксперты связывают снижение поставок с тем, что европейские покупатели могут использовать старые запасы, приобретенные по более низкой цене.

Тем временем транзит газа через Польшу упал до нуля, а через Украину — до 49 млн кубометров в сутки. Эти объемы не влияют на оплату транспортировки топлива по контракту, но не позволяют противникам «Северного потока — 2» осуществлять виртуальный реверс.

Аналитик Артем Деев ранее в беседе с ФАН объяснил, почему цены на газ в Европе останутся высокими до конца отопительного сезона. Он отметил, что европейцы оказались в ситуации, когда они вынуждены расплачиваться за отказ от экономической выгоды ради политических интересов.