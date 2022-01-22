Политолог Сосновский: один жест Лаврова в первую минуту встречи в Женеве поставил Блинкена на место

Женева, 22 января. Глава МИД РФ в первую же минуту встречи с госсекретарем США в Женева расставил все точки над i в предстоящих переговорах и в какой-то мере предопределил их исход.

В итоге встреча главных дипломатов России и США закончилась в пользу Москвы, хотя многие эксперты заявляют о том, что Вашингтон продолжает «заматывать переговоры» и беседа Лаврова с Блинкеном лишний раз это подтвердила.

Российский министр иностранных дел с самого начала поставил своего визави на место, определив ему роль смиренного просителя. И что самое удивительное, Блинкен сразу же согласился с, казалось бы, нелицеприятным для США статусом. Все решилось действительно в первую же минуту при рукопожатии Сергея Лаврова и американского переговорщика.

Тонкую дипломатическую игру на высшем уровне в Женеве в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» расшифровал немецкий политолог, главный редактор издания World Economy Александр Сосновский, обратив особое внимание на позу и положение руки главы МИД РФ при встрече с Энтони Блинкеном.

«Обратите внимание на ту перпендикулярную позу, в которой находится Лавров, и тот наклон, который в сторону Лаврова делает Блинкен. Специалисты по психологии и по физиогномике сразу же скажут, что совершенно четко вот это движение — наклон Блинкена в сторону Лаврова, который в свою очередь стоит совершенно четко и прямо, не двигаясь, и даже когда он руку пожимает Блинкену, он не поворачивается к нему, а просто протягивает ему руку. Это очень правильный и продуманный жест, который, конечно же, Блинкен понял. Я исхожу из того, что глава Госдепа подготовлен спецслужбами, психологами, профайлерами, которые говорят ему, как себя вести в каждую секунду такой встречи. Эти мелочи на самом деле очень важны. Блинкен приехал с заранее проигрышной позицией, США сдают позиции. Лавров это сразу же понял и в первую же минуту встречи одним жестом поставил американца на полагающееся ему место — просителя, который хочет продать свой протухший товар. Блинкен же с этим согласился. В какой-то мере такое начало могло предопределить исход всей встречи», — проанализировал ситуацию политолог.

ФБА «Экономика сегодня» /

Александр Сосновский добавил, что в Германии очень нервно отреагировали на беседу главы МИД РФ с госсекретарем. По крайней мере скептически настроенные политики. К примеру, вице-канцлер Хабек, который, по идее, не должен касаться внешней политики, вдруг заявил, что случае срыва сертификации «Северного потока — 2» виновата в этом будет именно Россия. Тем самым он побил своеобразный рекорд абсурда в антироссийской повестке, а заодно показал, как сильно некие силы в ФРГ боятся победы РФ в дипломатическом противостоянии с США.

Стоит отметить, что предположение о позитивных для России итогах встречи в какой-то мере подтвердила шеф представительства ВГТРК в Брюсселе Анастасия Попова, освещавшая ход переговоров в Женева. Журналистка, в частности, сообщила, что на итоговой пресс-конференции Сергей Лавров выглядел довольным проделанной работой и даже критиковал США за попытку закрутить все вокруг Украины как-то по-другому, более иронично и доброжелательно, что ли.

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