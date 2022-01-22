Спровоцировать Украину: зачем США хотят эвакуировать сотрудников посольства в Киеве

США делают все сознательно, и цели их очевидны. Так считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Свою точку зрения он объяснил в беседе с ФАН, комментируя новость о том, что Америка планирует начать эвакуацию сотрудников посольства на Украине.

«Они методично раскручивают тему российской агрессии, несмотря на все наши опровержения и дипломатов, и во время переговоров лидеров. И надо признать, что вся эта раскрутка уже вошла в стадию паранойи и истерии. Их цель — убедить свою общественность, что Россия нападает на Украину. И при этом спровоцировать саму Украину на какие-то активные действия, на развязывание войны на юго-востоке страны. Соответственно, потом можно будет легитимно ввести санкции против России адские, которыми они грозят», — заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.

Prt Scr youtube.com / Общественное телевидение России

Накануне источники CNN сообщили, что посольство США на Украине попросило Госдепартамент разрешить отъезд некоторых сотрудников дипмиссии. В частности речь идет о семьях дипломатов и специалистах, чья деятельность не критична для работы посольства.

Ранее шестеро сенаторов — демократы Бен Кардин, Джинн Шейхин и Ричард Блументал, а также республиканцы Джон Корнин, Роджер Уикер и Линдси Грэм разработали законопроект о поставке вооружения на Украину по ленд-лизу. Кроме того, любые исходящие из России кибератаки на основные объекты критической инфраструктуры Украины будут классифицировать как вооруженное нападение со стороны России.