Молодые футболисты «МЮ» недовольны нападающим Роналду

Манчестер, 22 января. Молодые футболисты «Манчестер Юнайтед» не в восторге от нападающего клуба Криштиану Роналду из-за его недавних заявлений.

Часть игроков «красных дьяволов» осталась недовольна недавним интервью футболиста сборной Португалии, в котором он раскритиковал молодых футболистов. Игроки больше ладят с уругвайским форвардом Эдинсоном Кавани, несмотря на то, что он хуже знает английский язык, утверждает Sport Bible со ссылкой на The Athletic.

Португалец провел 17 матчей в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ), в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. В турнирной таблице чемпионата страны «красные дьяволы» идут на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что 36-летний Роналду может перебраться в «Барселону», если «МЮ» не попадет в Лигу чемпионов.