Курс доллара завершил неделю новым максимумом 2022 года

Москва, 22 января. Российская валюта усиливает падение перед выходными, американская — обновляет максимум 2022 года, следует из данных пятничных торгов на Московской бирже.

Доллар расчетами «завтра» вырос на 62 копейки — до 77,30 рубля за денежную единицу. Курс евро, в свою очередь, прибавил 96 копеек и составил 87,67 рубля.

Российский фондовый рынок также завершил пятницу и неделю падением. Индексы Мосбиржи и РТС опустились на 4,4-5,7%. На рыночную тенденцию не повлияли первые итоги переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве.

Глава управления инвестконсультирования General Invest Татьяна Симонова ранее заявила, что резкое снижение цен на нефть и усугубление геополитического фона могут привести к ослаблению курса рубля. Доллар при таком сценарии достигнет 80-85 рублей за денежную единицу.