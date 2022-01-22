МИД России заявил, что любые разногласия с Вашингтоном можно преодолеть

Москва, 22 января. Все политические противоречия между Москвой и Вашингтоном можно преодолеть в рамках диалога, заявили в Министерстве иностранных дел России.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что на текущий момент приоритетным направлением является выстраивание доверительной атмосферы между государствами.

«Это в наших общих интересах. По большому счету, между Россией и США нет непреодолимых разногласий. Просто от коллег требуется проявить политическую волю», — говорится в сообщении.

Вместе с тем дипломаты отметили, что российская сторона готова к открытому диалогу. Однако США обязаны принимать во внимание озабоченности Москвы.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве. Дипломаты обсудили выдвинутые Москвой предложения по гарантиям безопасности.