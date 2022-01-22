Кедми: размещение ракет на Кубе должно подтолкнуть США к переговорам с Россией

Москва, 22 января. США с ужасом отреагировали на заявление замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова о возможном размещении российских ракет в Латинской Америке, заявил политолог Яков Кедми.

В интервью изданию «Народные Новости» эксперт объяснил, почему США паникуют из-за возможного появления боевых систем ВС РФ на Кубе и в Венесуэле. По его словам, Россия послала американцам жесткое предупреждение о недопустимости развертывания военных баз в Восточной Европе.

«Дело в том, что американской противоракетной системы нет со стороны юга. Вся ПРО направлена на север и чуть-чуть на восток. Если будет угроза ракет с юга, у них нет никакого ответа», — объяснил политолог.

По словам Кедми, для США угроза возрастает, потому что на сегодняшний день российские военные имеют в своем распоряжении уникальные гиперзвуковые боевые системы. Политолог убежден, что если американцы не откажутся от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе, то военная инфраструктура РФ действительно может появиться в Латинской Америке. Это должно подтолкнуть Вашингтон к переговорам с Москвой.

«Россия должна прийти к пониманию, что это наиболее эффективный способ до применения силы. Когда говорят о Венесуэле и Кубе, я бы не упускал из вида еще одну страну — Никарагуа», — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что американцы сами предоставили России прекрасную возможность незаметно переправить любые ракеты на Кубу. Дело в том, что США не могут отслеживать российские субмарины в Атлантике и в Тихом океане.