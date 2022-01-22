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Samsung подтвердила презентацию устройств серии Galaxy S22 в феврале

Технологии
Samsung подтвердила презентацию устройств серии Galaxy S22 в феврале
Prt Scr youtube.com  /  Техно Гарри

Вашингтон, 22 января. Компания Samsung планирует провести мероприятие Galaxy Unpacked для будущих устройств серии Galaxy S22 в следующем месяце.

Точная дата проведения мероприятия пока не известна. Во время презентации южнокорейский гигант представит три смартфона — Samsung Galaxy S22, S22 Plus и S22 Ultra.

Линейка телефонов Note уже перестала выпускаться, поэтому Galaxy S22 Ultra считается преемником Galaxy Note 20. Устройство будет оснащено 6,8-дюймовым дисплеем Dynamic 2X AMOLED с разрешением Quad HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью 1750 нит. Samsung подтвердила, что обзор на девайс пройдет в феврале.

Также известно, что в зависимости от региона доступности новый смартфон будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 или на чипсете Exynos 2200, анонс которого состоялся недавно. Он будет иметь до 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенной памяти.

Ранее стало известно, что Samsung может поднять цены на смартфоны серии Galaxy S22. Поводом для повышения стоимости может стать глобальная нехватка чипов.

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