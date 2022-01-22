Лавров назвал бесперспективной политику США по сдерживанию России и Китая

Москва, 22 января. Направленная на сдерживание России и Китая политика США является бесперспективной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как отметил российский министр, властям США давно пора понять, что принятая Вашингтоном политика «двойного сдерживания» Москвы и Пекина абсолютно анахронична, именно поэтому она не имеет хороших перспектив для США.

Глава МИД добавил, что Вашингтону стоит сделать ставку на равноправный честный диалог со всеми партнерами, в том числе с РФ и КНР.

«Мы к такой работе готовы», — заключил Лавров.

Ранее министр четко довел до государственного секретаря США Энтони Блинкена, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей РФ будет иметь самые серьезные последствия. В ходе переговоров в Женеве стороны договорились активизировать деятельность по нормализации работы диппредставительств и стабилизации визового режима.