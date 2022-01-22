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Премиальный электрокар Hongqi E-HS9 привезли в Россию

Экономика
Премиальный электрокар Hongqi E-HS9 привезли в Россию
Prt Scr youtube.com  /  Pandaway

Москва, 22 января. Электрический кроссовер Hongqi E-HS9 стал доступен для заказа на отечественном автомобильном рынке, пишет портал «Китайские автомобили».

Электрифицированный вседорожник из Китая попал в один из московских автомобильных салонов. Машина представляет собой крупногабаритный кросс на 22-дюймовых дисках, который может похвастаться роскошной отделкой как снаружи, так и внутри.

Наблюдатель сразу увидит множество премиальных декоративных элементов и двухцветную окраску кузова данного автомобиля. Интерьер машины является не менее элегантным, а сам он выполнен из дорогостоящих материалов.

Передняя панель авто оборудована четырьмя дисплеями, а задний ряд сидений включает три монитора. Длина Hongqi E-HS9 — свыше пяти метров, ширина внедорожника достигает чуть более двух метров. Расстояние между осями равняется 3110 мм. Ценник на китайскую новинку от дочернего предприятия FAW в России составляет 13,85 млн рублей. Автолюбители смогут выбрать между двумя модификациями — на четырех человек, либо шестиместный вариант.

Известно, что марка Hongqi разрабатывает модели в том числе для первых лиц Китайской Народной Республики. Например, в 2019 году председатель государства Си Цзиньпин появился на публике в лимузине автопроизводителя под названием L9.

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китай авто электрокар внедорожник Hongqi E-HS9
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