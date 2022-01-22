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Федрезерв США начинает обсуждение запуска цифрового доллара

Экономика
Федрезерв США начинает обсуждение запуска цифрового доллара
wikipedia.org  /  CC BY-SA 2.5, Dan Smith

Вашингтон, 22 января. Федеральная резервная система (ФРС) США открывает публичное обсуждение возможности введения цифрового доллара. Об этом говорится в докладе американского регулятора, в котором он оценивает преимущества и риски создания цифровой валюты.

Как отмечает ФРС, цифровой доллар должен быть экономически выгодным и защищать от рисков. По мнению регулятора, электронная валюта должна не заменять существующие формы денег, а дополнять их.

Цифровой доллар позволит сохранить ведущую роль американской денежной единицы в мировой экономики, полагает ФРС. По словам представителей ведомства, использование актива не будет анонимным, но позволит потребителям сохранять приватность.

Регулятор также предупредил о возможных рисках внедрения цифрового доллара. Например, это может привести к сокращению суммы депозитов в банковской системе и увеличить стоимость кредитов.

Накануне курс первой в мире по уровню капитализации криптовалюты упал на 10%. Стоимость биткоина обновила минимум с августа 2021 года, упав ниже 38 тысяч долларов.

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