Дизайнер Лебедев заявил, что украинские санкции позволят ему «спать спокойно»

Москва, 22 января. Российский дизайнер Артемий Лебедев иронично отреагировал на новость о попадании в список санкций Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении ряда российских компаний и граждан. Среди них оказался дизайнер Лебедев, который с сарказмом отреагировал на ситуацию.

«Зая, теперь я могу спать спокойно», — написал он в Telegram-канале и прикрепил ссылку на новость о попадании в санкционный список.

Подписчики предположили, что «заей» Лебедев назвал Зеленского, который согласовал ограничения.

Ранее сообщалось, что у студии дизайна Лебедева есть филиал в Киеве. Также в санкционный список попали компании «Страховой Бизнес Группы», «Геоземстрой» и «Ленпромтранспроект».