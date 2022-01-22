Лавров: не стоит спекулировать на вопросе признания независимости ЛНР и ДНР

Женева, 22 января. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик.

По словам российского дипломата, Москва уже давно четко дала понять свою позицию по этому вопросу.

«Я спекулировать не буду, на эту тему уже высказали комментарии в Кремле», — подчеркнул министр в рамках своего выступления перед журналистами после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Вместе с тем Лавров напомнил, что ДНР и ЛНР отказались от идеи о независимости в ходе обсуждения условий Минских соглашений, на выполнение которых рассчитывали в республиках.

Ранее стало известно, что Лавров провел встречу с Блинкеном в Женеве. Американский дипломат пообещал, что США дадут письменный ответ по гарантиям безопасности до конца месяца.