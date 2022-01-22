Игра Assassin’s Creed могла завершиться полетом главного героя в космос

Вашингтон, 22 января. Исследователь цифровых медиа в бельгийском университете Ларс де Вильдт опубликовал изначальный план завершения трилогии игры Assassin’s Creed, согласно которому герой Дезмонд должен был улететь в космос и создать новую человеческую цивилизацию.

Третья часть истории про ассасинов должна была завершиться разрешением конфликта в современности, когда главный герой игры сможет справиться с основным злодеем, пишет исследователь. По словам креативного директора третьей части игры Алекса Хатчинсона, ранние планы игры предполагали в концовке большое сражение в космосе. Подробности идеи были опубликованы в Journal of Consumer Culture.

«Конец трилогии о Дезмонде изменился, но он всегда должен был закончиться таким образом. А затем, около двух лет назад, мы запланировали еще одну историю. Но мы ушли от конкретного определения того, когда все это закончится», — сообщил один из текущих сценаристов игры.

Ранее пользователи Сети раскритиковали новую игру от создателей Assassin’s Creed — шутер от первого лица Far Cry 6. Действие разворачивается в вымышленной тропической стране Яра и повествует о противостоянии главного героя местного сопротивления Дани Рохаса и жестокого диктатора Антона Кастильо.