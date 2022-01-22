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Житель Алеппо уже 36 лет занимается профессиональной реставрацией ковров

Видео

Омар Равас из Алеппо является живым представителем одной из древнейших и редчайших профессий. Он — реставратор ковров. Мастер поделился нюансами своей кропотливой ручной работы.

Омар Равас с первого взгляда легко может определить, в какой стране был соткан принесенный ему ковер. Мастер занимается любимым делом уже 36 лет. Искусству реставрации его научили отец и дед, теперь он передает опыт своим детям. Мужчина считает, что главное в этой профессии — это терпение и любовь. Если чего-то из этого не хватает, то, скорее всего, успеха добиться не получится.

«Ко мне несут ковры ручной работы, они могут быть алеппские, иранские или русские. Если ковер привезен с Кавказа, то это вообще золото. Чаще всего они повреждены из-за плохого хранения, и их несут ко мне в мастерскую, чтобы я мог залатать их и отремонтировать», — рассказал мастер.

От качества выполненной работы напрямую зависит и количество получаемых мастером заказов. Омар признался, что во времена пандемии долгое время работы не было совсем, и ему приходилось подрабатывать водителем. Но сейчас дела снова пошли в гору. Реставратор уверен, что нет такого ковра, который невозможно было бы починить.

«Часто клиенты приходят ко мне и спрашивают, возможно ли отремонтировать ковер. Я говорю, что изделие можно восстановить так, чтобы оно прослужило еще 100 лет, я помогу сохранить память и то, что вам дорого», — уверяет Омар.

Каждый день сантиметр за сантиметром усидчивый Омар Равас плетет нити, воссоздавая чужое наследство и сохраняя память поколений. Реставратор поделился своим главным советом всем ремесленникам.

«Любой ремесленник обязательно должен быть художником в своем деле, какой бы ни была ваша профессия. Если вы не художник, то вы никогда не преуспеете», — завершил свой рассказ Омар.

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