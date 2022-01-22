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Разведка ЛНР заявила о размещении украинского ЗРК «Оса» у населенного пункта в Донбассе

Армия
Разведка ЛНР заявила о размещении украинского ЗРК «Оса» у населенного пункта в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Луганск, 22 января. ВСУ разместили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» вблизи подконтрольного Киеву села Дмитровка в Донбассе.

Народная милиция ЛНР неоднократно обвиняла Киев в размещении бронетехники и запрещенного Минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах у линии фронта. На этот раз разведка республики заявила, что украинский ЗРК был выявлен возле села Дмитровка.

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах», — говорится в сообщении.

Ранее в ДНР заявили, что Киев готовится развязать активные боевые действия в Донбассе. К такому выводу в оборонном ведомстве республики пришли на основе анализа развединформации.

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украина ЛНР донбасс зрк
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