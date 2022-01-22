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Россияне назвали главные критерии при выборе кредита

Экономика
Россияне назвали главные критерии при выборе кредита
pixabay.com

Москва, 22 января. Жители России при выборе кредита чаще всего обращают внимание на ставку и сумму ежемесячного платежа, рассказали в пресс-службе «Райффайзенбанка».

Аналитики банка провели опрос, в котором поучаствовали более 1,2 тысячи человек в возрасте от 25 до 55 лет, имеющие доход свыше 50 тысяч рублей в месяц. Респондентами выступили жители российских городов-миллионников.

Как оказалось, 42% опрошенных в первую очередь обращают внимание на размер ежемесячного платежа. Годовая ставка по кредиту при этом интересует 34% респондентов. Россияне также учитывают возможность получить кредитные каникулы и возможность перевода суммы кредита в другой банк без комиссии. Граждане также обращают внимание на варианты получить кредитную карту бесплатно.

Тем временем эксперты сообщают о вероятности резкого роста ипотечных ставок. Как передает телеканал «Санкт-Петербург», проценты по кредитам на жилье к середине 2022 года могут достичь 13%.

Минфин РФ, в свою очередь, собирается проработать законопроект, направленный на снижение стоимости ипотеки. Речь идет об упрощении выпуска ипотечных облигаций для банков, за счет чего должен увеличиться объем свободных средств в сфере финансовых услуг.

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