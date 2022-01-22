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«Рубин» и «Крылья Советов» договорились о переходе Игнатьева

  /   Обновлено: 22 января 2022 11:19
Спорт
«Рубин» и «Крылья Советов» договорились о переходе Игнатьева
Global Look Press  /  Yevgeny Philippov/Global Look Press

Самара, 22 января. Форвард казанского «Рубина» Иван Игнатьев попал в сферу интересов самарского клуба «Крылья Советов».

Стороны договорились об аренде 23-летнего футболиста — форвард перейдет в самарский клуб на правах аренды, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что интерес к нападающему проявлял «Нижний Новгород», но сам футболист отказался от перехода в команду, которая борется за выживание в Российской премьер-лиге (РПЛ).

С 2019 года Игнатьев защищает цвета казанского клуба. В сезоне-2021/22 он сыграл в девяти матчах во всех турнирах, на его счету нет результативных действий.

Ранее турецкий полузащитник «Лилля» Юсуф Языдши пополнил ряды московского ЦСКА, 24-летний игрок перебрался в российский чемпионат на правах аренды.

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футбол игнатьев крылья советов рпл
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