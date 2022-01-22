Рогозин отправит запрос в NASA из-за отказа США выдать визу космонавту Чубу

Москва, 22 января. Федеральное ведомство США — NASA — должно предоставить отчет из-за отказа Вашингтона в выдаче визы российскому космонавту Николаю Чубу. Соответствующее заявление сделал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Рогозин также заявил о намерении отправить по этому поводу запрос в американское ведомство. Об этом он написал в своем Twitter.

«А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы NASA по этому инциденту», — подчеркнул глава Роскосмоса.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Роскосмос» опубликовала видео полета крупного астероида, который находился в опасной близости к Земле. Данный космический объект пролетел в 2 млн километров от орбиты третьей по удаленности от Солнца планеты Солнечной системы.