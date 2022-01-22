Разлив нефти в Перу привел к смерти сотен животных

Побережье Перу усыпано трупами животных, тела которых обволокла нефть. Морские жители и птицы стали жертвами масштабного разлива токсичной жидкости.

Президент страны Педро Кастильо уже назвал случившееся самой масштабной экологической катастрофой в государстве. Причиной инцидента стало извержение подводного вулкана на территории королевства Тонго.

Взрыв вызвал цунами, сильные волны достигли Перу. В результате пострадал завод Ла-Пампилья, из танкера вылилось 6000 баррелей нефти.

Жидкость распространилась на расстоянии 18 000 кв. километров. Правительство закрыло пляжи, под угрозой оказалась вся местная флора и фауна.

«Нам удалось спасти четырех животных, двое были в опасной, зараженной зоне, а другие на утесе. Производные нефти вызывают сильное раздражение кожи и глаз. Они также могут спровоцировать рак. У нас есть коллеги, которые потеряли сознание из-за ядовитого запаха, исходящего от нефти», — объяснил волонтер Аксель Ориуэла.

Заводу Ла-Пампилья, который принадлежит испанской компании Repsol, могут выписать штраф размером в 33,4 млн долларов (более 2,5 млрд рублей) за причиненный экологии ущерб. При этом организация заявляет, что не несет ответственность за случившееся.